美国弗吉尼亚州第7选区、具有乌克兰血统的众议员叶夫根·温德曼成功连任国会众议员。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

根据97%选票的计票结果，叶夫根·温德曼获得了59.70%选民的支持，而他的共和党对手道格·A·奥利凡特则获得了37.75%的选票。

由此，这位民主党代表保住了他在美国众议院的席位。

叶夫根·温德曼出生于基辅，现年49岁。他是一名退役的美国陆军中校，同时也是一名律师。

2018年，温德曼出任美国国家安全委员会副法律顾问。然而，2020年，总统唐纳德·特朗普将其解职。

美联社（AP News）公布的选举结果证实了这一点。

美国民主党在11月3日的期中选举中取得了重大胜利，巩固了其在国会参众两院的席位。 在选民对经济形势和与伊朗的战争感到不满的背景下，此次投票结果对唐纳德·特朗普总统来说是一个沉重打击。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

在美国，据Decision Desk HQ的预测，民主党人萨姆·福尔斯塔格在蒙大拿州第1选区的众议院选举中获胜。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

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