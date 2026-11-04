Ewgen Windman, pochodzący z Ukrainy członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł zdecydowane zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

Według wyników liczenia 97% głosów Jewgienij Windman uzyskał poparcie 59,70% wyborców, podczas gdy jego republikański przeciwnik, Doug A. Ollivant, zdobył 37,75%.

W ten sposób przedstawiciel Partii Demokratycznej zachował swoje miejsce w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.

Jewgienij Windman urodził się w Kijowie, ma 49 lat. Jest podpułkownikiem armii amerykańskiej w stanie spoczynku oraz prawnikiem.

W 2018 roku Windman objął stanowisko zastępcy radcy prawnego Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Jednak w 2020 roku prezydent Donald Trump zwolnił go ze stanowiska.

Świadczą o tym wyniki wyborów opublikowane przez agencję AP News.

Partia Demokratyczna odniosła znaczące zwycięstwa w wyborach uzupełniających 3 listopada, umacniając swoją pozycję w obu izbach Kongresu. Wyniki głosowania stanowiły poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa w kontekście niezadowolenia wyborców z sytuacji gospodarczej i wojny z Iranem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, by przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W Stanach Zjednoczonych, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego w stanie Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

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