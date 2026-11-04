W Polsce 56,9% ankietowanych poparło prawo par jednopłciowych do wspólnego wychowywania dzieci. Przeciwko temu opowiedziało się 24,7% respondentów, a kolejne 19% nie miało sprecyzowanej opinii, informuje RMF24, powołując się na badanie przeprowadzone dla Kampanii Przeciw Homofobii.

Stosunek do opieki nad dzieckiem

Uczestnikom badania zadano również pytanie, czy prawo do opieki nad dzieckiem powinno zależeć od więzów krwi. 61% ankietowanych odpowiedziało, że przede wszystkim ważne jest to, kto faktycznie codziennie opiekuje się dzieckiem. Odmiennego zdania było 24% respondentów.

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Sprawa sądowa dotycząca aktu urodzenia

4 listopada Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce rozpatrywał sprawę transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziewczynki wychowywanej przez dwie matki. Według RMF24 sprawa ta może mieć symboliczne znaczenie dla tysięcy rodzin, których sytuacja w polskim systemie prawnym nadal pozostaje nieuregulowana. Według oceny Kampanii Przeciw Homofobii w Polsce w rodzinach jednopłciowych wychowuje się około 50 tysięcy dzieci.

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