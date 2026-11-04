В Польше 56,9% опрошенных поддержали право однополых пар совместно воспитывать детей. Против этого высказались 24,7% респондентов, а еще 19% не имели определенного мнения, сообщает RMF24 со ссылкой на опрос, проведенный для Кампании против гомофобии.

Отношение к опеке над ребенком

Участникам исследования также задали вопрос, должно ли право на опеку над ребенком зависеть от кровных связей. 61% опрошенных ответили, что прежде всего важно, кто фактически ежедневно заботится о ребенке. Противоположного мнения придерживались 24% респондентов.

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Судебное дело о свидетельстве о рождении

4 ноября Высший административный суд Польши рассматривал дело о транскрипции иностранного свидетельства о рождении девочки, которую воспитывают две матери. По данным RMF24, это дело может иметь символическое значение для тысяч семей, ситуация которых в польской правовой системе до сих пор не урегулирована. По оценке Кампании против гомофобии, в Польше в однополых семьях воспитываются около 50 тысяч детей.

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