W Kosowie, na podstawie analizy DNA przeprowadzonej w Hadze, zidentyfikowano szczątki trzech osób, które zaginęły podczas wojny w latach 1998–1999. Poinformował o tym premier Kosowa Albin Kurti.

Ustalone tożsamości

Jak pisze Balkan Insight, rządowa komisja ds. osób zaginionych otrzymała raporty DNA, które potwierdziły tożsamość Adema (Fazli) Ademiego, Fatmira (Bajrama) Fazliji oraz Alego (Islama) Halitiego. Według Kurtiego ich rodziny zostały już poinformowane o wynikach identyfikacji.

Kurti oświadczył, że cała trójka należała do grona kosowskoalbańskich intelektualistów, których, jak twierdzi, serbskie siły zbrojne uprowadziły w kwietniu 1999 roku, po czym zostali oni poddani wymuszonemu zaginięciu.

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Wykopaliska na północy Kosowa

Szczątki ekshumowano we wsiach Kalluder i Jabuqe w pobliżu gminy Zubin Potok na północy Kosowa. Prace wykopaliskowe rozpoczęły się 28 lipca 2026 roku i trwały cztery tygodnie. Podczas prac prowadzonych w sierpniu znaleziono ludzkie szczątki, które, jak się uważa, mogą należeć do co najmniej 23 osób.

W ramach tego śledztwa trzech podejrzanych przebywa w areszcie. Są oni podejrzewani o możliwe popełnienie zbrodni wojennych przeciwko ludności cywilnej.

Około 1600 osób nadal uznaje się za zaginione w wyniku wojny w Kosowie. Według Instytutu Zbrodni Popełnionych podczas Wojny w Kosowie co najmniej 13 227 osób zginęło, padło ofiarą wymuszonego zaginięcia lub zmarło w wyniku wojny w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 2000 roku.

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