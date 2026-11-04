В Косово по результатам ДНК-анализа, проведённого в Гааге, идентифицировали останки трёх человек, пропавших без вести во время войны 1998–1999 годов. Об этом сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти.

Установленные личности

Как пишет Balkan Insight, правительственная комиссия по делам пропавших без вести получила ДНК-отчёты, подтвердившие личности Адема (Фазли) Адеми, Фатмира (Байрама) Фазлии и Али (Ислама) Халити. По словам Курти, их семьи уже проинформированы о результатах идентификации.

Курти заявил, что все трое были среди косовских албанских интеллектуалов, которых, по его словам, сербские вооружённые силы похитили в апреле 1999 года, после чего они подверглись насильственному исчезновению.

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Раскопки на севере Косово

Останки эксгумировали в сёлах Каллудер и Ябуке близ муниципалитета Зубин-Поток на севере Косово. Раскопки начались 28 июля 2026 года и продолжались четыре недели. Во время работ, проведённых в августе, были обнаружены человеческие останки, которые, как считают, могут принадлежать по меньшей мере 23 людям.

В рамках этого расследования трое подозреваемых находятся под стражей. Их подозревают в возможном совершении военных преступлений против гражданского населения.

Около 1600 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести вследствие войны в Косово. По данным Института преступлений, совершённых во время войны в Косово, по меньшей мере 13 227 человек погибли, подверглись насильственному исчезновению или умерли вследствие войны в период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2000 года.

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