Член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

По результатам подсчёта 97% голосов, Евгений Виндман получил поддержку 59,70% избирателей, тогда как его оппонент-республиканец Дуг А. Олливант набрал 37,75%.

Таким образом, представитель Демократической партии сохранил свое место в Палате представителей США.

Евгений Виндман родился в Киеве, ему 49 лет. Он является подполковником армии США в отставке и юристом.

В 2018 году Виндман занял должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США. Однако в 2020 году президент Дональд Трамп уволил его.

Об этом свидетельствуют результаты выборов, обнародованные AP News.

Демократическая партия США одержала значительные победы на промежуточных выборах 3 ноября, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса. Результаты голосования стали серьёзным ударом для президента Дональда Трампа на фоне недовольства избирателей экономической ситуацией и войной с Ираном.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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