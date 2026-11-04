W pobliżu posiadłości Trumpa na Florydzie zainstalowano laserowy system przeciwdziałania dronom LOCUST

W pobliżu rezydencji prezydenta USA Donalda Trumpa, Mar-a-Lago na Florydzie, rozstawiono co najmniej jeden laserowy system przeciwdziałania dronom LOCUST, wyprodukowany przez firmę AeroVironment. Stała się ona częścią kompleksu środków obrony przeciwlotniczej i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (BLA), które w ostatnich tygodniach pojawiły się w pobliżu posiadłości.

Laserowy system LOCUST, zamontowany na taktycznym pojeździe z napędem na wszystkie koła Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), uchwycono na dwóch zdjęciach. Zostały one wykonane 31 października przez fotografa agencji Getty Images, Andrew Harnika. Dokładna data rozmieszczenia systemu nie jest na razie znana.

Główną uwagę fotografa przyciągnęły dwa przeciwlotnicze systemy rakietowe AN/TWQ-1 Avenger oparte na pojazdach Humvee. Zostały one umieszczone na pływającej platformie w zatoce Lake Worth Lagoon, w pobliżu granicy posiadłości Mar-a-Lago. Kompleksy te dostarczono tam po raz pierwszy nieco ponad dwa tygodnie temu.

Dodatkowe instalacje Avenger rozmieszczono również wokół międzynarodowego lotniska im. Donalda Trumpa, położonego około pięciu kilometrów na zachód od rezydencji.

Ponadto w pobliżu posiadłości zauważono elementy mobilnych zestawów do zwalczania dronów (Counter-Unmanned Aircraft System Fly-Away Kits). W ich skład wchodzą:

radary pasma Ku;

urządzenia do rozpoznania radiotechnicznego (ESM);

środki walki radioelektronicznej;

systemy wykrywania i śledzenia celów na podczerwień z widokiem 360 stopni.

Dowództwa NORAD i USNORTHCOM poinformowały serwis The War Zone, że na wniosek Służby Secret Service w rejonie Mar-a-Lago rozmieszczono naziemne środki obrony powietrznej oraz systemy przeciwdziałania dronom.

Według przedstawicieli dowództw nowe instalacje zapewniają dodatkowy poziom ochrony technologicznej. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia się szczegółów operacji.

Służba Secret Service oświadczyła, że działa w warunkach podwyższonego poziomu zagrożenia i stale wdraża najnowsze technologie w celu ochrony osób objętych ochroną.

Magazyn TWZ łączy wzmocnienie zabezpieczeń wokół rezydencji Trumpa z oznakami możliwego nowego, zakrojonego na szeroką skalę zaostrzenia działań wojennych z Iranem, a także z przygotowaniami do wyborów uzupełniających w USA.

Dziennikarze przypominają, że irańskie władze wielokrotnie groziły Donaldowi Trumpowi. Ponadto prezydent USA miał już do czynienia z kilkoma zamachami i groźbami na terytorium Stanów Zjednoczonych.

W zeszłym roku armia amerykańska zaczęła otrzymywać systemy laserowe LOCUST montowane na platformie JLTV oraz na lżejszym pojeździe Infantry Squad Vehicle w ramach programu Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL).

Obecnie amerykańskie siły zbrojne zamawiają systemy LOCUST X3 w ramach programu Enduring-High Energy Laser. Moc urządzenia wynosi 30 kW. Jest to dolna granica zakresu laserów wysokoenergetycznych, a sam system jest przeznaczony przede wszystkim do zwalczania małych dronów.

Wykorzystanie systemu LOCUST poza poligonami testowymi nie jest niczym nowym. W 2022 roku armia USA potwierdziła rozmieszczenie dwóch systemów poprzedniej wersji P-HEL na platformach paletowych w nieokreślonych krajach za granicą.

W tym roku instalacje AMP-HEL pojawiły się również wzdłuż granicy USA z Meksykiem. Jedna z nich była powiązana z wydarzeniami, po których w lutym zamknięto przestrzeń powietrzną wokół miasta El Paso w Teksasie.

Następnie Pentagon zawarł z Federalną Administracją Lotniczą Stanów Zjednoczonych (FAA) nową umowę dotyczącą stosowania broni laserowej na terytorium kraju.

Pomimo możliwości technologicznych systemy laserowe mają szereg ograniczeń. Jak zauważa TWZ, laser może jednocześnie trafić tylko jeden cel, a instalacje o stosunkowo niewielkiej mocy potrzebują czasu, aby utrzymać wiązkę na obiekcie.

Na skuteczność działania wpływają również warunki pogodowe. Dym, pył i inne przeszkody w powietrzu osłabiają wiązkę laserową.

Ponadto zasięg działania takich systemów wynosi zazwyczaj zaledwie kilka mil. Dlatego LOCUST jest postrzegany przede wszystkim jako jeden z elementów wielopoziomowego systemu obrony przeciwlotniczej, w szczególności do ochrony przed małymi dronami.

Informuje o tym serwis The War Zone (TWZ).

W ośrodku wypoczynkowym prezydenta USA Donalda Trumpa, Mar-a-Lago na Florydzie, rozmieszczono dwa kompleksy rakietowe obrony przeciwlotniczej Avenger. Takie środki bezpieczeństwa wprowadzono w związku z ostrzeżeniami Służby Secret Service USA o „podwyższonym zagrożeniu”.

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