Возле поместья Трампа во Флориде установили лазерную систему противодействия дронам LOCUST

Возле резиденции президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде развернули как минимум одну лазерную систему противодействия беспилотникам LOCUST производства компании AeroVironment. Она стала частью комплекса средств противовоздушной обороны и борьбы с БПЛА, которые в последние недели появились вблизи поместья.

Лазерную установку LOCUST, смонтированную на полноприводном тактическом автомобиле Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), запечатлели на двух фотографиях. Их 31 октября сделал фотограф Getty Images Эндрю Харник (Andrew Harnik). Точная дата развертывания системы пока неизвестна.

Основное внимание фотографа привлекли два зенитных ракетных комплекса AN/TWQ-1 Avenger на базе автомобилей Humvee. Их разместили на плавучей платформе в заливе Lake Worth Lagoon, недалеко от границы поместья Мар-а-Лаго. Впервые эти комплексы доставили туда чуть более двух недель назад.

Дополнительные установки Avenger также развернули вокруг международного аэропорта имени Дональда Трампа, который расположен примерно в пяти километрах к западу от резиденции.

Кроме того, вблизи поместья были замечены элементы мобильных комплектов противодействия беспилотникам Counter-Unmanned Aircraft System Fly-Away Kits. В их состав входят:

радары Ku-диапазона;

средства радиотехнической разведки (ESM);

средства радиоэлектронной борьбы;

инфракрасные системы обнаружения и сопровождения целей с круговым обзором на 360 градусов.

В командованиях NORAD и USNORTHCOM сообщили The War Zone, что по запросу Секретной службы США в районе Мар-а-Лаго развернули наземные средства ПВО и системы противодействия беспилотникам.

По словам представителей командований, новые установки обеспечивают дополнительный технологический уровень защиты. В то же время подробности операции не раскрываются из соображений безопасности.

В Секретной службе США заявили, что работают в условиях повышенного уровня угрозы и постоянно внедряют новейшие технологии для защиты лиц, находящихся под охраной.

Издание TWZ связывает усиление безопасности вокруг резиденции Трампа с признаками возможного нового масштабного обострения боевых действий с Ираном, а также с подготовкой к промежуточным выборам в США.

Журналисты напоминают, что иранские власти неоднократно угрожали Дональду Трампу. Кроме того, американский президент уже сталкивался с несколькими покушениями и угрозами на территории США.

Армия США начала получать лазерные комплексы LOCUST на базе JLTV и более лёгкого автомобиля Infantry Squad Vehicle в прошлом году в рамках программы Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL).

В настоящее время американские военные закупают системы LOCUST X3 в рамках программы Enduring-High Energy Laser. Мощность установки составляет 30 кВт. Это нижний предел диапазона высокоэнергетических лазеров, а сама система предназначена прежде всего для борьбы с небольшими беспилотниками.

Использование LOCUST за пределами испытательных полигонов не является новинкой. В 2022 году армия США подтвердила развертывание двух систем предыдущей паллетной версии P-HEL в неуказанных странах за рубежом.

В этом году установки AMP-HEL также появлялись вдоль границы США с Мексикой. Одна из них была связана с событиями, после которых в феврале закрыли воздушное пространство вокруг города Эль-Пасо в Техасе.

После этого Пентагон заключил с Федеральной авиационной администрацией США (FAA) новое соглашение об использовании лазерного оружия на территории страны.

Несмотря на технологические возможности, лазерные системы имеют ряд ограничений. Как отмечает TWZ, одновременно лазер может поражать только одну цель, а установкам с относительно небольшой мощностью требуется время, чтобы удерживать луч на объекте.

На эффективность работы также влияют погодные условия. Дым, пыль и другие препятствия в воздухе ослабляют лазерный луч.

Кроме того, дальность действия таких систем обычно составляет всего несколько миль. Поэтому LOCUST рассматривают в первую очередь как один из элементов многоуровневой системы противовоздушной обороны, в частности для защиты от малых беспилотников.

Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

На курорте президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде разместили два ракетных комплекса противовоздушной обороны Avenger. Такие меры безопасности ввели на фоне предупреждений Секретной службы США о «повышенной угрозе».

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