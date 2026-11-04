在佛罗里达州特朗普的庄园附近部署了LOCUST反无人机激光系统

在美国总统唐纳德·特朗普位于佛罗里达州的马阿拉戈庄园附近，部署了至少一套由AeroVironment公司生产的LOCUST反无人机激光系统。 该系统已成为该庄园附近近期部署的一套防空及反无人机防御体系的一部分。

两张照片中记录了安装在全轮驱动战术车“联合轻型战术车”（JLTV）上的LOCUST激光装置。这些照片由盖蒂图片社（Getty Images）摄影师安德鲁·哈尼克（Andrew Harnik）于10月31日拍摄。 该系统的确切部署日期目前尚不清楚。

摄影师的主要关注点是两套基于悍马（Humvee）车辆的AN/TWQ-1“复仇者”（Avenger）防空导弹系统。它们被部署在莱克沃思泻湖（Lake Worth Lagoon）的一处浮动平台上，靠近马阿拉戈庄园的边界。 这些系统是在两周多前首次运抵该处的。

此外，在距离该住所以西约五公里的唐纳德·特朗普国际机场周围，也部署了额外的“复仇者”系统。

此外，在庄园附近还发现了“反无人机系统便携式套件”（Counter-Unmanned Aircraft System Fly-Away Kits）的组件。其组成包括：

Ku波段雷达；

电子支援措施（ESM）；

电子对抗设备；

具备360度全向扫描能力的红外目标探测与跟踪系统。

北美防空司令部（NORAD）和美国北方司令部（USNORTHCOM）向《The War Zone》透露，应美国特勤局的要求，已在马阿拉戈地区部署了地面防空装备和反无人机系统。

据指挥部代表称，这些新装备提供了更高层次的技术防护。但出于安全考虑，行动的具体细节并未披露。

美国特勤局表示，他们正处于威胁等级升高的状态下开展工作，并持续采用最新技术来保护受保护人员。

《TWZ》杂志将特朗普住所周边安保的加强，与可能与伊朗爆发新一轮大规模冲突的迹象，以及美国中期选举的筹备工作联系在一起。

记者们指出，伊朗当局曾多次对唐纳德·特朗普发出威胁。此外，这位美国总统此前在美国境内已遭遇过数次暗杀企图和威胁。

去年，美国陆军在“陆军多用途高能激光”（AMP-HEL）计划框架下，开始接收基于JLTV和更轻型“步兵班车”（Infantry Squad Vehicle）的LOCUST激光系统。

目前，美军正在“持久高能激光”（Enduring-High Energy Laser）计划框架内采购LOCUST X3系统。 该系统的功率为30千瓦。这处于高能激光器功率范围的下限，而该系统主要旨在对抗小型无人机。

在试验场外使用LOCUST并非新鲜事。2022年，美国陆军证实已在海外未公开的国家部署了两套早期托盘式P-HEL系统。

今年，AMP-HEL装置也出现在美国与墨西哥的边境沿线。其中一台曾与2月份导致得克萨斯州埃尔帕索市周边空域关闭的事件有关。

此后，五角大楼与美国联邦航空管理局（FAA）就国内使用激光武器达成了新协议。

尽管具备技术优势，激光系统仍存在一系列局限性。据《技术周刊》（TWZ）指出，激光一次只能打击一个目标，而功率相对较小的装置需要一定时间才能将光束持续锁定在目标上。

天气条件也会影响其效能。空气中的烟雾、灰尘及其他障碍物都会削弱激光束的强度。

此外，此类系统的有效射程通常仅为几英里。因此，LOCUST主要被视为多层防空系统中的一个组成部分，特别是用于防御小型无人机。

《The War Zone》（TWZ）报道了这一消息。

在美国总统唐纳德·特朗普位于佛罗里达州的马阿拉戈度假村，部署了两套“复仇者”（Avenger）防空导弹系统。采取这些安保措施的背景是，美国特勤局此前曾发出“威胁升级”的警告。

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