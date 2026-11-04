Вице-губернаторке Миннесоты Пегги Фланаган от Демократической партии прогнозируют победу на выборах в Сенат США от этого штата. Как сообщает The Hill, такой прогноз опубликовала Decision Desk HQ; соперницей Фланаган была кандидат от Республиканской партии Мишель Тафоя.

Предварительные результаты

По данным Decision Desk HQ, Фланаган прогнозировали почти 55% поддержки при имеющихся результатах по чуть менее чем 70% голосов. Если прогноз подтвердится, она заменит сенатора-демократа Тину Смит, которая покидает должность.

Фланаган занимает пост вице-губернатора Миннесоты с 2019 года. Накануне дня голосования она сохраняла небольшое преимущество в опросах.

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Критика и программа

Во время кампании Тафоя связывала Фланаган с масштабным делом о мошенничестве, которое разворачивалось в период ее работы в администрации губернатора Миннесоты Тима Уолза. На октябрьских дебатах Фланаган согласилась с оценкой Уолза, что для прекращения схемы следовало раньше сделать больше. По словам прокуроров, в результате этой схемы могло быть похищено до 9 млрд долларов.

Уолз отказался от участия в выборах губернатора на фоне усиленного внимания к его действиям по этому делу. В своей кампании Фланаган поддерживала Medicare for All, всеобщий доступ к уходу за детьми, повышение минимальной заработной платы и расширение медицинского обеспечения ветеранов. Она также критиковала тарифы президента Дональда Трампа против Канады, призывала ликвидировать Службу иммиграционного и таможенного контроля США и прекратить политику массовых депортаций администрации Трампа.

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