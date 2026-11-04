波兰政界人士回应民主党在美国宣称获胜 — Interia

在美国，波兰政界人士评论了中期选举结果。据Interia报道，民主党在众议院和参议院赢得多数席位，而在选举前，国会两院均由唐纳德·特朗普总统所属的共和党控制。

波兰总统代表的声明

波兰总统国际政策局局长马尔钦·普日达奇表示，国会力量格局的变化不应影响波美关系。他表示，波兰将继续与美国合作，因为两国是盟友，双方合作符合共同利益。

同时，普日达奇称选举结果是对以唐纳德·图斯克为首的波兰当局的警示。他表示，没有任何一个政府是永恒的，波兰众议院也可能发生变化。

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波兰政界人士的评论

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基分享了他在2025年6月发布的、写给埃隆·马斯克的一则帖子。西科尔斯基在帖子中用英语写道，政治比马斯克所认为的更复杂。这则帖子与波兰外长此前同X平台所有者之间的公开争论有关。

左翼党议员卡塔日娜·科图拉关注了得克萨斯州的结果。她写道，詹姆斯·塔拉里科在参议院选举中击败共和党人肯·帕克斯顿，以及吉娜·希诺霍萨战胜现任州长格雷格·阿博特。

公民联盟欧洲议会议员达里乌什·翁斯基表示，美国选民拒绝了MAGA运动、对克里姆林宫的宽容、为普京铺设的“红地毯”，以及马斯克对德国AfD党的政治支持。左翼党议员托马什·特雷拉称这一结果是民主党的决定性胜利，并表示选民拒绝了特朗普的政策。

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