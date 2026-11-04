В США польские политики прокомментировали результаты промежуточных выборов. По сообщению Interia, Демократическая партия получила большинство в Палате представителей и Сенате, тогда как до выборов обе палаты Конгресса контролировала Республиканская партия президента Дональда Трампа.

Заявление представителя президента Польши

Глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что изменение расстановки сил в Конгрессе не должно повлиять на польско-американские отношения. По его словам, Польша продолжит сотрудничество с США, поскольку страны являются союзниками, а взаимодействие отвечает их общим интересам.

В то же время Пшидач назвал результаты выборов предостережением для польских властей во главе с Дональдом Туском. Он заявил, что никакая власть не вечна и что изменения могут произойти также в польском Сейме.

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Комментарии польских политиков

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский распространил свой пост от июня 2025 года, адресованный Илону Маску. В нем Сикорский написал на английском, что политика оказалась сложнее, чем считал Маск. Этот пост был связан с предыдущим публичным спором польского министра с владельцем платформы X.

Депутат от «Левых» Катажина Котула обратила внимание на результаты в Техасе. Она написала о победе Джеймса Таларико над республиканцем Кеном Пакстоном на выборах в Сенат, а также о победе Джины Хинохосы над действующим губернатором Грегом Эбботтом.

Депутат Европарламента от «Гражданской коалиции» Дариуш Йоньский заявил, что американские избиратели отвергли движение MAGA, снисходительность к Кремлю, «красную дорожку» для Путина и политическую поддержку Маском немецкой партии AfD. Депутат от «Левых» Томаш Треля назвал результат убедительной победой демократов и заявил, что избиратели отвергли политику Трампа.

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