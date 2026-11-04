Президент Трамп проголосив у США Тиждень антикомунізму — The Hill
Президент США Дональд Трамп у день виборів підписав дві прокламації, присвячені космосу та антикомунізму. Як повідомляє The Hill, одним із документів стала Американська декларація свободи в космосі.
Декларація про космос
У декларації зазначено, що Сонячна система та космічний простір відкриті для дослідження, освоєння, використання і створення постійної присутності громадянами США.
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Тиждень антикомунізму
Другою прокламацією Трамп оголосив період із 1 до 7 листопада Тижнем антикомунізму. У документі президент закликав американців твердо захищати американський спосіб життя від будь-яких загроз та оберігати свободу від темряви комунізму.
День виборів
Про підписання прокламацій повідомили, коли в день виборів почали закриватися перші виборчі дільниці. За даними опитувань, Трамп і Республіканська партія вели складну боротьбу за збереження більшості в Палаті представників і Сенаті. The Hill також писало, що Трамп мав стежити за результатами у вівторок увечері під час виборчої вечірки в Східній залі Білого дому.