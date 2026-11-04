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Президент Трамп проголосив у США Тиждень антикомунізму — The Hill

Федір Криштовський 04 Листопада 2026 01:43
Президент Трамп проголосив у США Тиждень антикомунізму — The Hill

Президент США Дональд Трамп у день виборів підписав дві прокламації, присвячені космосу та антикомунізму. Як повідомляє The Hill, одним із документів стала Американська декларація свободи в космосі.

Декларація про космос

У декларації зазначено, що Сонячна система та космічний простір відкриті для дослідження, освоєння, використання і створення постійної присутності громадянами США.

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Тиждень антикомунізму

Другою прокламацією Трамп оголосив період із 1 до 7 листопада Тижнем антикомунізму. У документі президент закликав американців твердо захищати американський спосіб життя від будь-яких загроз та оберігати свободу від темряви комунізму.

День виборів

Про підписання прокламацій повідомили, коли в день виборів почали закриватися перші виборчі дільниці. За даними опитувань, Трамп і Республіканська партія вели складну боротьбу за збереження більшості в Палаті представників і Сенаті. The Hill також писало, що Трамп мав стежити за результатами у вівторок увечері під час виборчої вечірки в Східній залі Білого дому.

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