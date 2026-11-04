Кеті Гочул переобралася губернаторкою Нью-Йорка — Anadolu Agency

Губернаторка штату Нью-Йорк у США Кеті Гочул перемогла на виборах у вівторок, здолавши кандидата від Республіканської партії Брюса Блейкмена. Про це з посиланням на Associated Press повідомляє Anadolu Agency.

Другий повний термін

Гочул очолила штат у 2021 році після того, як Ендрю Куомо пішов у відставку на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. У 2022 році вона вперше була обрана на повний термін, тоді з невеликою перевагою перемігши республіканця Лі Зелдіна.

Під час нинішньої кампанії Гочул наголошувала на протистоянні з адміністрацією президента Дональда Трампа. Вона також критикувала підтримку Блейкменом президента та обіцяла полегшити тягар витрат на життя й збільшити інвестиції в освіту.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика опонентки

Блейкмен, який очолює округ Нассау, називав Гочул відірваною від потреб мешканців штату. Він стверджував, що її політика зробила Нью-Йорк менш безпечним і доступним для проживання, а також критикував програму плати за в'їзд у Мангеттені та її зв'язки з мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані.

Блейкмена підтримав президент Трамп. У серпні під час заходу на Лонг-Айленді він назвав Гочул «кошмаром у питанні злочинності», а в жовтні взяв участь у передвиборчому заході республіканця в Сірак'юсі.

Читай нас у