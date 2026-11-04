Кэти Хокул переизбрана губернатором Нью-Йорка — Anadolu Agency

Губернатор штата Нью-Йорк в США Кэти Хокул победила на выборах во вторник, одолев кандидата от Республиканской партии Брюса Блейкмана. Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает агентство Anadolu.

Второй полный срок

Хокул возглавила штат в 2021 году после того, как Эндрю Куомо ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. В 2022 году она впервые была избрана на полный срок, тогда с небольшим преимуществом победив республиканца Ли Зелдина.

В ходе нынешней кампании Хокул делала акцент на противостоянии с администрацией президента Дональда Трампа. Она также критиковала поддержку Блейкманом президента и обещала облегчить бремя расходов на жизнь и увеличить инвестиции в образование.

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Критика соперника

Блейкман, который возглавляет округ Нассау, называл Хокул оторванной от потребностей жителей штата. Он утверждал, что ее политика сделала Нью-Йорк менее безопасным и доступным для проживания, а также критиковал программу платы за въезд на Манхэттен и ее связи с мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

Блейкмана поддержал президент Трамп. В августе во время мероприятия на Лонг-Айленде он назвал Хокул «кошмаром в вопросе преступности», а в октябре принял участие в предвыборном мероприятии республиканца в Сиракьюсе.

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