Gubernatorka stanu Nowy Jork w USA Kathy Hochul wygrała we wtorek wybory, pokonując kandydata Partii Republikańskiej Bruce'a Blakemana. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na Associated Press.

Druga pełna kadencja

Hochul objęła kierowanie stanem w 2021 roku po tym, jak Andrew Cuomo podał się do dymisji w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. W 2022 roku po raz pierwszy została wybrana na pełną kadencję, wówczas niewielką przewagą pokonując republikanina Lee Zeldina.

Podczas obecnej kampanii Hochul podkreślała konfrontację z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Krytykowała również poparcie Blakemana dla prezydenta i obiecywała złagodzić ciężar kosztów życia oraz zwiększyć inwestycje w edukację.

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Krytyka ze strony przeciwnika

Blakeman, który stoi na czele hrabstwa Nassau, nazywał Hochul osobą oderwaną od potrzeb mieszkańców stanu. Twierdził, że jej polityka uczyniła Nowy Jork mniej bezpiecznym i przystępnym cenowo do życia, a także krytykował program opłat za wjazd na Manhattan oraz jej związki z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.

Blakemana poparł prezydent Trump. W sierpniu podczas wydarzenia na Long Island nazwał Hochul „koszmarem w kwestii przestępczości”, a w październiku wziął udział w wydarzeniu wyborczym republikanina w Syracuse.

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