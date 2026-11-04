Ребекка Беннетт здобула у республіканців місце в Палаті представників США — Anadolu Agency

У США демократка Ребекка Беннетт у вівторок перемогла конгресмена-республіканця Томаса Г. Кіна-молодшого у 7-му виборчому окрузі штату Нью-Джерсі. Про результат Anadolu Agency повідомило з посиланням на Associated Press.

Зміна представника округу

Associated Press оголосило Беннетт переможницею в окрузі, який Кін представляв як республіканець. Таким чином місце перейшло від Республіканської до Демократичної партії. За даними агенції, цей результат став здобутком для демократів, які прагнуть зміцнити позиції в Палаті представників.

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Підрахунок голосів триває

Результат у Нью-Джерсі надійшов під час проміжних виборів, коли підрахунок голосів у перегонах по країні ще тривав і результати продовжували надходити.

На цих виборах розігруються всі 435 місць у Палаті представників США. Для більшості партії необхідно щонайменше 218 місць.

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