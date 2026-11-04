В США демократка Ребекка Беннетт во вторник победила конгрессмена-республиканца Томаса Г. Кина-младшего в 7-м избирательном округе штата Нью-Джерси. О результате Anadolu Agency сообщило со ссылкой на Associated Press.

Смена представителя округа

Associated Press объявило Беннетт победительницей в округе, который Кин представлял как республиканец. Таким образом, место перешло от Республиканской партии к Демократической партии. По данным агентства, этот результат стал достижением для демократов, стремящихся укрепить позиции в Палате представителей.

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Подсчет голосов продолжается

Результат в Нью-Джерси поступил во время промежуточных выборов, когда подсчет голосов в гонках по всей стране еще продолжался и результаты продолжали поступать.

На этих выборах разыгрываются все 435 мест в Палате представителей США. Для большинства партии необходимо не менее 218 мест.

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