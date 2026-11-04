Rebecca Bennett zdobyła dla demokratów miejsce w Izbie Reprezentantów USA — Anadolu Agency
W USA demokratka Rebecca Bennett we wtorek pokonała republikańskiego kongresmena Thomasa G. Keana Jr. w 7. okręgu wyborczym stanu New Jersey. O wyniku Anadolu Agency poinformowała, powołując się na Associated Press.
Zmiana reprezentanta okręgu
Associated Press ogłosiła Bennett zwyciężczynią w okręgu, który Kean reprezentował jako republikanin. Tym samym mandat przeszedł z Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej. Według agencji wynik ten był zdobyczą dla demokratów, którzy dążą do wzmocnienia swojej pozycji w Izbie Reprezentantów.
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Liczenie głosów trwa
Wynik w New Jersey nadszedł podczas wyborów środka kadencji, gdy liczenie głosów w wyścigach w całym kraju nadal trwało, a wyniki wciąż napływały.
W tych wyborach stawką są wszystkie 435 miejsc w Izbie Reprezentantów USA. Do uzyskania większości partia potrzebuje co najmniej 218 miejsc.