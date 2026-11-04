DDHQ прогнозує перемогу сенатора Раундса у Південній Дакоті — The Hill

Decision Desk HQ прогнозує перемогу сенатора-республіканця Майка Раундса на виборах до Сенату США від Південної Дакоти. Як повідомляє The Hill, чинний сенатор змагався з Браяном Бенгсом — колишнім демократом, який балотувався як незалежний кандидат.

Прогнозований результат

Перед днем голосування DDHQ оцінювала шанси Раундса на переобрання у 95%. Південна Дакота традиційно підтримує Республіканську партію. Бенгс не мав значного фінансування кампанії, а інший кандидат від Демократичної партії знявся з перегонів у серпні.

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Досвід сенатора

72-річний Раундс представляє штат у Сенаті з 2015 року. До цього він був губернатором Південної Дакоти у 2003–2011 роках. Видання характеризує його як поміркованого республіканця, який не завжди підтримував президента Дональда Трампа, однак цього року отримав його підтримку.

У Сенаті Раундс входить до комітетів з асигнувань, збройних сил, банківської справи, справ корінних народів і розвідки. Він також очолює Сенатський кокус зі штучного інтелекту та двопартійну робочу групу з політики у сфері ШІ. Раундс був одним із ключових учасників просування двопартійного пакета законодавства щодо житла, який цього року схвалили обидві палати Конгресу.

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