Decision Desk HQ прогнозирует победу сенатора-республиканца Майка Раундса на выборах в Сенат США от Южной Дакоты. Как сообщает The Hill, действующий сенатор соперничал с Брайаном Бенгсом — бывшим демократом, баллотировавшимся в качестве независимого кандидата.

Прогнозируемый результат

Перед днем голосования DDHQ оценивала шансы Раундса на переизбрание в 95%. Южная Дакота традиционно поддерживает Республиканскую партию. Бенгс не имел значительного финансирования кампании, а другой кандидат от Демократической партии снялся с гонки в августе.

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Опыт сенатора

72-летний Раундс представляет штат в Сенате с 2015 года. До этого он был губернатором Южной Дакоты в 2003–2011 годах. Издание характеризует его как умеренного республиканца, который не всегда поддерживал президента Дональда Трампа, однако в этом году получил его поддержку.

В Сенате Раундс входит в комитеты по ассигнованиям, вооруженным силам, банковскому делу, делам коренных народов и разведке. Он также возглавляет Сенатский кокус по искусственному интеллекту и двухпартийную рабочую группу по политике в сфере ИИ. Раундс был одним из ключевых участников продвижения двухпартийного пакета законодательства в сфере жилья, который в этом году одобрили обе палаты Конгресса.

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