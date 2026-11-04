Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo republikańskiego senatora Mike’a Roundsa w wyborach do Senatu USA z Dakoty Południowej. Jak informuje The Hill, urzędujący senator rywalizował z Brianem Bengsem, byłym demokratą, który kandydował jako kandydat niezależny.

Prognozowany wynik

Przed dniem głosowania DDHQ oceniało szanse Roundsa na reelekcję na 95%. Dakota Południowa tradycyjnie popiera Partię Republikańską. Bengs nie miał znaczącego finansowania kampanii, a inny kandydat Partii Demokratycznej wycofał się z wyścigu w sierpniu.

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Doświadczenie senatora

72-letni Rounds reprezentuje stan w Senacie od 2015 roku. Wcześniej był gubernatorem Dakoty Południowej w latach 2003–2011. Publikacja charakteryzuje go jako umiarkowanego republikanina, który nie zawsze popierał prezydenta Donalda Trumpa, jednak w tym roku otrzymał jego poparcie.

W Senacie Rounds zasiada w komisjach ds. środków budżetowych, sił zbrojnych, bankowości, spraw rdzennych narodów i wywiadu. Przewodniczy również Senackiemu Kokusowi ds. Sztucznej Inteligencji oraz ponadpartyjnej grupie roboczej ds. polityki w zakresie AI. Rounds był jednym z kluczowych uczestników działań na rzecz przyjęcia ponadpartyjnego pakietu ustaw dotyczących mieszkalnictwa, który w tym roku zatwierdziły obie izby Kongresu.

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