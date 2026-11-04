Філ Вайзер, за прогнозом, переможе на виборах губернатора Колорадо — The Hill

Генеральний прокурор штату Колорадо Філ Вайзер від Демократичної партії, за прогнозом Decision Desk HQ, переможе на виборах губернатора штату США. Він має змінити на посаді демократа Джареда Поліса, який не міг балотуватися на новий термін через обмеження кількості каденцій.

Як повідомляє The Hill, на момент підрахунку майже половини бюлетенів Вайзер мав трохи понад 64% голосів. Його суперником був республіканець Віктор Маркс, керівник релігійного служіння.

Кампанія суперника

Вайзера вважали фаворитом не лише через посилення позицій демократів у Колорадо останніми роками, а й через суперечки довкола Маркса. Під час кампанії республіканець привернув увагу до своїх попередніх висловлювань, зокрема заявляв, що в семирічному віці вітчим змусив його вбити людину.

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В інтерв’ю в травні Маркс також сказав, що не може відповісти, чи вбивав інших людей у дорослому віці. Його кампанія зіткнулася з критикою щодо точності попередніх заяв про кількість жінок і дітей, яких Маркс, за твердженнями кампанії, врятував під час місій.

Підтримка Вайзера

Кілька відомих республіканців, зокрема обидва суперники Маркса на праймеріз, відмовилися підтримати його кандидатуру. Президент США Дональд Трамп не включив Маркса до свого переліку підтриманих кандидатів-республіканців. Колишній конгресмен-республіканець від Колорадо Кен Бак, який раніше очолював партійну організацію штату, підтримав Вайзера.

Вайзер стане другим губернатором Колорадо єврейського походження після Поліса. За даними видання, це буде перший випадок в історії США, коли одного губернатора-єврея змінить інший.

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