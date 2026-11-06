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Міністр оборони США Піт Гегсет дозволив Національній гвардії використовувати у Вашингтоні військову та спеціальну техніку. Йдеться, зокрема, про катери, кілька десятків поліцейських автомобілів, броньовані позашляховики Humvee та військові вантажівки.

Зазначається, що такі заходи, які діятимуть до кінця року, посилять присутність військових у столиці США. Нацгвардійці використовуватимуть техніку під час поліцейських операцій проти наркоторговців і членів злочинних угруповань. Водночас вони не мають права самостійно переслідувати або затримувати підозрюваних.

Катери патрулюватимуть на річці Анакостії на південному сході Вашингтона та забезпечуватимуть охорону периметра під час поліцейських операцій.

Водночас у службовій записці не пояснюється, чому адміністрація вирішила посилити присутність військових саме зараз.

Трамп уперше відрядив Нацгвардію до Вашингтона в серпні 2025 року, оголосивши в столиці надзвичайну ситуацію через злочинність. Відтоді місію кілька разів продовжували. Тепер вона, як очікується, триватиме до інавгурації наступного президента в січні 2029 року.

Чисельність військових у столиці влітку сягала приблизно 5 тисяч. Нацгвардійці патрулюють місто та мають право носити зброю, але не можуть виконувати більшість правоохоронних функцій, зокрема проводити арешти.

За оцінками Пентагону, розгортання Нацгвардії коштуватиме близько 1,4 мільярда доларів до кінця 2028 року.

Присутність військових викликає занепокоєння місцевої влади. За інформацією Politico, на слуханнях міської ради в четвер представники громади заявили, що патрулі Нацгвардії створюють у районах столиці атмосферу залякування.

Про це повідомляє Politico з посиланням на службову записку, яка опинилася в розпорядженні видання.

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