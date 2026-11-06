美国国防部长皮特·赫格塞特授权国民警卫队在华盛顿使用军用及特种装备。具体包括快艇、数十辆警用汽车、悍马（Humvee）装甲越野车以及军用卡车。

据称，这些措施将持续到今年年底，将加强军队在美国首都的存在。国民警卫队将在针对毒贩和犯罪团伙成员的警务行动中使用这些装备。 但他们无权单独追捕或拘留嫌疑人。

巡逻艇将在华盛顿东南部的阿纳科斯蒂亚河上巡逻，并在警方行动期间负责外围警戒。

不过，该备忘录并未解释政府为何选择在此时加强军事部署。

特朗普于2025年8月首次向华盛顿派遣国民警卫队，并以犯罪问题为由在首都宣布进入紧急状态。 此后，该任务曾多次延期。目前预计，该任务将持续至2029年1月下一任总统就职典礼。

今年夏天，首都地区的军人数量曾达到约5000人。国民警卫队成员在市内巡逻并有权携带武器，但不能履行大多数执法职能，特别是不得实施逮捕。

据五角大楼估算，到2028年底，国民警卫队的部署费用将达到约14亿美元。

军方的存在引发了地方当局的担忧。据《Politico》报道，在周四的市议会听证会上，社区代表表示，国民警卫队的巡逻在首都各区营造了一种恐吓氛围。

《Politico》援引一份该媒体获得的内部备忘录报道了这一情况。

赫格塞特宣布将对30岁以上的男性军人进行低睾酮检测——《财富》杂志。

美国国防部长赫格塞特解除了布雷特·西尔维娅中将的职务——《The Hill》。

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