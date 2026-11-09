克拉科夫枪击案嫌疑人的邻居们谈到了他的家人和武器库

24岁的米哈尔·奥克辛斯基曾居住在奥斯特罗夫采-斯文托克什斯基的一栋楼里，该楼的住户表示，他的家人从未因冲突或奇怪的行为引起过注意。

不过，屋内大量存放的武器却让邻居们感到惊讶已久。

据一位女住户称，这家人拥有一座约冰箱大小的巨大保险柜。据邻居们说，这个保险柜是去年运来的。

此外，人们还多次看到米哈尔的父亲身穿军装并携带武器。至于米哈尔本人，邻居们形容他是个性格内向的独行者，总是戴着连帽衫，穿着奇特，也没有明显的社交圈。

邻居们回忆起嫌疑人的父母时，都认为他们是沉稳友善的人。他们不记得这家人曾有过争吵或喧哗。

悲剧发生后，居民们还回忆起，在案发当天，米哈尔曾多次下楼到车旁，并将某些物品从公寓中搬出。邻居们推测，这些物品可能是武器。

来源：Fakt.pl

此前，在波兰克拉科夫市中心广场，一名持枪男子枪杀了6人。警方向其开枪并逮捕了这名袭击者。

在波兰克拉科夫，市场广场发生的枪击事件造成6人死亡，另有16人受伤。 总理唐纳德·图斯克在与各机构及行政部门代表召开会议后宣布，11月8日至9日全国将举行为期两天的全国哀悼。

在抓捕波兰克拉科夫致命枪击案涉案男子的行动中，两名警察受伤。抓捕过程被拍成视频，并由波兰媒体发布。

波兰克拉科夫检察院计划于周日正式启动对该市主市场袭击事件的调查，并将此案定性为恐怖主义行为。

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