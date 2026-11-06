Министр обороны США Пит Хегсет разрешил Национальной гвардии использовать в Вашингтоне военную и специальную технику. Речь идет, в частности, о катерах, нескольких десятках полицейских автомобилей, бронированных внедорожниках Humvee и военных грузовиках.

Отмечается, что такие меры, которые будут действовать до конца года, усилят присутствие военных в столице США. Нацгвардейцы будут использовать технику во время полицейских операций против наркоторговцев и членов преступных группировок. В то же время они не имеют права самостоятельно преследовать или задерживать подозреваемых.

Катера будут патрулировать реку Анакостию на юго-востоке Вашингтона и обеспечивать охрану периметра во время полицейских операций.

При этом в служебной записке не объясняется, почему администрация решила усилить присутствие военных именно сейчас.

Трамп впервые направил Национальную гвардию в Вашингтон в августе 2025 года, объявив в столице чрезвычайную ситуацию из-за преступности. С тех пор миссию несколько раз продлевали. Теперь она, как ожидается, продлится до инаугурации следующего президента в январе 2029 года.

Численность военных в столице летом достигала примерно 5 тысяч человек. Национальные гвардейцы патрулируют город и имеют право носить оружие, но не могут выполнять большинство правоохранительных функций, в частности проводить аресты.

По оценкам Пентагона, развертывание Национальной гвардии обойдется примерно в 1,4 миллиарда долларов до конца 2028 года.

Присутствие военных вызывает беспокойство у местных властей. По информации Politico, на слушаниях городского совета в четверг представители общественности заявили, что патрули Национальной гвардии создают в районах столицы атмосферу запугивания.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на служебную записку, которая оказалась в распоряжении издания.

Гегсет объявил о тестировании военнослужащих-мужчин старше 30 лет на низкий уровень тестостерона — Fortune.

Министр обороны США Хегсет уволил генерал-лейтенанта Бретта Сильвию — The Hill.

Читай нас в