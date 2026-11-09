五名亲属在太平洋漂流近100天后幸存 — NDTV

一家五名成员，其中包括两名少年男孩，在太平洋漂流近100天后幸存，并于11月1日抵达基里巴斯的范宁岛。据NDTV World报道，一艘载有九名亲属的小船被风暴吹离航线；旅途中四人死亡，其中包括一名儿童。

船只被风暴吹离航线

这家人于7月30日乘坐一艘20英尺长的小船，开始在密克罗尼西亚群岛之间航行，原计划约需一小时。九人前往获取补给，但在风暴中船只偏离航线并耗尽了燃料。

乘客中包括31岁的泰德温森·保罗及其八名较年轻的亲属。这家人失踪后，楚克州官员阿瑟·艾恩斯二世通知了联邦政府，随后美国海岸警卫队开始搜寻。然而，这项行动数日后被终止。

据该媒体报道，这艘船在太平洋漂流了超过3000英里，约合4828公里。在此期间，乘客挥手试图引起船只和飞机的注意，但没有得到帮助。

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靠海龟和雨水幸存

为了生存，这些人食用海龟和鸟类，并饮用雨水。四名亲属死亡后，幸存者不得不将他们的遗体抛入海中。

在远处看到一座岛屿后，幸存者次日接近了范宁岛海岸，船只在那里撞上珊瑚海岸而毁坏。三名男子和两名没有衣服的少年男孩循着教堂钟声，抵达了最近的村庄。

当地居民起初因他们走路的方式，认为这些受害者喝醉了。随后，他们得到了帮助，一名当地牧师为他们提供了庇护。据报道，五人都遭受营养不良和严重脱水。到11月2日，他们开始显示出好转迹象：能够转动头部、微笑，并表明自己想吃东西。

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