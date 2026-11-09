Родина з п’ятьох людей вижила, провівши 100 днів у Тихому океані — NDTV

П’ятеро членів однієї родини, серед яких двоє хлопців-підлітків, вижили після майже 100 днів дрейфу Тихим океаном і 1 листопада дісталися острова Фаннінг у Кірибаті. Як повідомляє NDTV World, невеликий човен із дев’ятьма родичами шторм відніс від маршруту; за час подорожі четверо людей, серед яких дитина, загинули.

Човен віднесло штормом

Родина вирушила 30 липня на 20-футовому човні в подорож між островами Мікронезії, яка мала тривати близько години. Дев’ятеро людей прямували по запаси, однак під час шторму човен збився з курсу й залишився без пального.

Серед пасажирів був 31-річний Тедвінсон Пол та восьмеро його молодших родичів. Після зникнення сім’ї посадовець зі штату Чуук Артур Айронс II повідомив федеральний уряд, після чого Берегова охорона США розпочала пошуки. Однак операцію припинили за кілька днів.

За даними видання, човен дрейфував Тихим океаном понад 3 тисячі миль, або близько 4 828 кілометрів. Упродовж цього часу пасажири намагалися привернути увагу суден і літаків, махаючи їм, але допомоги не отримали.

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Вижили на черепахах і дощовій воді

Щоб вижити, люди їли черепах і птахів та пили дощову воду. Після смерті чотирьох родичів уцілілим довелося скинути їхні тіла в море.

Побачивши вдалині острів, уцілілі наступного дня наблизилися до узбережжя Фаннінга, де човен розбився об кораловий берег. Троє чоловіків та двоє хлопців-підлітків без одягу дісталися найближчого села, орієнтуючись на звук церковних дзвонів.

Місцеві жителі спершу вирішили, що потерпілі п’яні, через те як вони ходили. Згодом їм надали допомогу, а місцевий пастор прихистив їх. За повідомленнями, усі п’ятеро потерпали від недоїдання та важкого зневоднення. Станом на 2 листопада вони почали демонструвати ознаки поліпшення: могли рухати головами, посміхатися та показували, що хочуть їсти.

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