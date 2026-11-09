Pięcioro członków jednej rodziny, w tym dwóch nastoletnich chłopców, przeżyło prawie 100 dni dryfowania po Oceanie Spokojnym i 1 listopada dotarło na wyspę Fanning w Kiribati. Jak podaje NDTV World, niewielka łódź z dziewięciorgiem krewnych została zepchnięta z kursu przez sztorm; podczas podróży zginęły cztery osoby, w tym dziecko.

Łódź została zepchnięta z kursu przez sztorm

30 lipca rodzina wyruszyła 20-stopową łodzią w podróż między wyspami Mikronezji, która miała trwać około godziny. Dziewięć osób płynęło po zapasy, jednak podczas sztormu łódź zboczyła z kursu i zabrakło jej paliwa.

Wśród pasażerów był 31-letni Tedwinson Paul i ośmioro jego młodszych krewnych. Po zaginięciu rodziny urzędnik stanu Chuuk Arthur Irons II powiadomił rząd federalny, po czym Straż Przybrzeżna USA rozpoczęła poszukiwania. Operację jednak przerwano po kilku dniach.

Według publikacji łódź dryfowała po Oceanie Spokojnym ponad 3 tysiące mil, czyli około 4 828 kilometrów. W tym czasie pasażerowie próbowali zwrócić na siebie uwagę statków i samolotów, machając do nich, lecz nie otrzymali pomocy.

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Przetrwali dzięki żółwiom i wodzie deszczowej

Aby przeżyć, ludzie jedli żółwie i ptaki oraz pili wodę deszczową. Po śmierci czworga krewnych ocaleni musieli wrzucić ich ciała do morza.

Po dostrzeżeniu w oddali wyspy ocaleni następnego dnia zbliżyli się do wybrzeża Fanning, gdzie łódź rozbiła się o koralowy brzeg. Trzech mężczyzn i dwóch nastoletnich chłopców, bez ubrań, dotarło do najbliższej wioski, kierując się dźwiękiem kościelnych dzwonów.

Miejscowi mieszkańcy początkowo uznali, że poszkodowani są pijani, ze względu na sposób, w jaki chodzili. Później udzielono im pomocy, a miejscowy pastor zapewnił im schronienie. Według doniesień cała piątka cierpiała z powodu niedożywienia i ciężkiego odwodnienia. Na dzień 2 listopada zaczęli wykazywać oznaki poprawy: mogli poruszać głowami, uśmiechać się i pokazywali, że chcą jeść.

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