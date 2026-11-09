特朗普决心结束战争并保障乌克兰的主权——贾里德·库什纳

美国总统特别代表贾里德·库什纳表示，唐纳德·特朗普决心结束乌克兰战争，并为建立一个主权、安全且繁荣的国家创造条件。

“我们正竭尽全力，寻求通过谈判解决冲突的途径，以此确保持久和平，并在欧洲安全局势更加稳定的背景下，为一个主权、安全且繁荣的乌克兰创造条件，” ——库什纳在社交媒体X上写道。

据他称，在阿布扎比举行的美国、乌克兰和俄罗斯三方会谈之前，他已与来自乌克兰、欧盟和北约的伙伴进行了磋商。

“这将是自2月以来的首次三方会谈。基于我们与双方分别进行的磋商结果，我们的目标是让乌克兰和俄罗斯坐到谈判桌前，直接讨论战后安全方面的担忧、建议及可能的解决方案。 我们希望这些讨论能帮助找出共同点，推动切实可行的解决方案，并为进入下一阶段谈判创造动力，”这位特别代表补充道。

库什纳强调，要实现持久和平，俄罗斯与欧洲必须就更广泛的安全机制进行直接互动。 美方重点关注四个优先事项——停止敌对行动、安全保障、乌克兰经济重建以及人道主义问题，特别是战俘和平民的遣返。

“在讨论战后安全、经济复苏以及预防未来冲突所需的机制时，我们希望将重点从打仗转向为持久和平奠定基础，”他强调道。

消息来源——贾里德·库什纳在社交媒体X上的发文。

美国总统女婿贾里德·库什纳将与特使史蒂夫·维特科夫在阿布扎比三方会谈前夕，会见乌克兰、欧盟和北约的代表。

乌克兰代表团于11月9日启程前往阿布扎比（阿联酋），参加由乌克兰、美国和俄罗斯参与的三方会谈，该会谈在史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳的组织协调下筹备进行。

欧洲国家将不参加定于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

需要指出的是，俄罗斯已在阿布扎比会谈前公布了其议程。

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