Трамп твердо намерен положить конец войне и обеспечить Украине суверенитет — Джаред Кушнер

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп решительно настроен положить конец войне в Украине и создать условия для суверенной, безопасной и процветающей страны.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы найти путь к урегулированию конфликта на основе переговоров, который позволит обеспечить прочный мир и создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины в рамках более стабильной европейской ситуации в сфере безопасности», — написал Кушнер в соцсети X.

По его словам, перед трехсторонними переговорами США, Украины и РФ в Абу-Даби он уже провёл консультации с партнёрами из Украины, ЕС и НАТО.

«Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля. Опираясь на результаты наших отдельных консультаций с обеими сторонами, мы ставим перед собой цель собрать Украину и Россию за одним столом для прямого обсуждения их опасений в сфере безопасности после войны, предложений и возможных решений. Мы надеемся, что эти обсуждения позволят выявить точки соприкосновения, продвинуть практические решения и создать импульс для перехода к следующему этапу переговоров», — добавил спецпредставитель.

Кушнер подчеркнул, что для прочного мира необходимо прямое взаимодействие между Россией и Европой в отношении более широких механизмов безопасности. Американская сторона сосредоточена на четырёх приоритетах — прекращении боевых действий, гарантиях безопасности, экономическом восстановлении Украины и гуманитарных вопросах, в частности возвращении пленных и гражданских лиц.

«Обсуждая вопросы послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, необходимых для предотвращения будущих конфликтов, мы надеемся перенести акцент с ведения войны на создание основ для прочного мира», — подчеркнул он.

Источник — Джаред Кушнер в соцсети X.

Зять президента США Джаред Кушнер вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом проведет встречу с представителями Украины, ЕС и НАТО накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

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