Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner oświadczył, że Donald Trump jest zdecydowany położyć kres wojnie na Ukrainie i stworzyć warunki dla suwerennego, bezpiecznego i prosperującego kraju.

„Dokładamy wszelkich starań, aby znaleźć drogę do rozwiązania konfliktu w drodze negocjacji, co pozwoli zapewnić trwały pokój i stworzyć warunki dla suwerennej, bezpiecznej i prosperującej Ukrainy w ramach bardziej stabilnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie” – napisał Kushner w serwisie społecznościowym X.

Jak powiedział, przed trójstronnymi rozmowami między USA, Ukrainą i Rosją w Abu Zabi przeprowadził już konsultacje z partnerami z Ukrainy, UE i NATO.

„Będą to pierwsze rozmowy trójstronne od lutego. Opierając się na wynikach naszych indywidualnych konsultacji z obiema stronami, stawiamy sobie za cel zgromadzenie Ukrainy i Rosji przy jednym stole w celu bezpośredniej dyskusji na temat ich obaw dotyczących bezpieczeństwa po wojnie, propozycji i możliwych rozwiązań. Mamy nadzieję, że rozmowy te pozwolą zidentyfikować punkty styku, wypracować praktyczne rozwiązania i stworzyć impuls do przejścia do kolejnego etapu negocjacji” – dodał specjalny przedstawiciel.

Kushner podkreślił, że dla trwałego pokoju niezbędna jest bezpośrednia współpraca między Rosją a Europą w zakresie szerszych mechanizmów bezpieczeństwa. Strona amerykańska koncentruje się na czterech priorytetach – zaprzestaniu działań wojennych, gwarancjach bezpieczeństwa, odbudowie gospodarczej Ukrainy oraz kwestiach humanitarnych, w szczególności powrocie jeńców wojennych i ludności cywilnej.

„Omawiając kwestie bezpieczeństwa powojennego, odbudowy gospodarczej oraz mechanizmów niezbędnych do zapobiegania przyszłym konfliktom, mamy nadzieję przenieść nacisk z prowadzenia wojny na stworzenie podstaw trwałego pokoju” – podkreślił.

Źródło — Jared Kushner w serwisie społecznościowym X.

Zięć prezydenta USA Jared Kushner wraz ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem spotka się z przedstawicielami Ukrainy, UE i NATO w przeddzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, USA i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój program przed rozmowami w Abu Zabi.

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