Китай призвал Украину и Россию заключить мирное соглашение на фоне переговоров в Абу-Даби

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины. Кроме того, Пекин призвал международное сообщество содействовать проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби и помочь сторонам достичь мирного соглашения.

Китай поддержал мирные переговоры

Сунь Лэй приветствовал дипломатические усилия по достижению мира в Украине, которые продолжатся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Дипломат заявил, что сейчас наступил критически важный этап «для урегулирования ситуации в Украине путем переговоров».

«Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что заинтересованные стороны пойдут навстречу друг другу, сохранят эту позитивную динамику и будут способствовать скорейшему политическому урегулированию кризиса», — сказал он.

Три важных момента

Сунь Лэй подчеркнул три момента. По его мнению, во-первых, необходимо обеспечить соблюдение гуманитарных норм и добиться деэскалации ситуации. Он приветствовал очередной обмен пленными между Россией и Украиной и гуманитарную миссию в Олешках.

«Мы призываем стороны ставить человеческие жизни на первое место, сохранять спокойствие и сдержанность, а также эффективно защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру, уделяя особое внимание уязвимым группам, в частности женщинам и детям», — сказал Лэй.

Во-вторых, как заявил китайский дипломат, сторонам необходимо укрепить стремление к миру и воспользоваться возможностью для проведения переговоров. Для этого нужно предпринять ряд шагов:

продемонстрировать политическую волю,

поддерживать связь,

постепенно достигать консенсуса,

и совместно работать над заключением всеобъемлющего, долгосрочного и обязательного к исполнению мирного соглашения.

Лэй добавил, что КНР рассчитывает на содействие международного сообщества в создании «благоприятной атмосферы для мирных переговоров».

В-третьих, по мнению китайской стороны, «необходимо устранить первопричины кризиса для достижения прочного мира». Лэй добавил, что «в конфликтах и войнах не бывает победителей».

Позиция Китая

Дипломат отмечает, что позиция Китая по украинскому вопросу (так в КНР называют войну РФ против Украины — ред.) остается последовательной.

«Руководствуясь «четырьмя пунктами», предложенными председателем Си Цзиньпином, мы продолжаем содействовать мирным переговорам и политическому урегулированию. Мы поддерживаем тесные контакты со всеми вовлечёнными сторонами, в частности с Россией и Украиной, а также активно занимаемся «челночной дипломатией», — сказал Лэй.

Дипломат заверил, что Китай готов вместе с международным сообществом и в дальнейшем прилагать усилия для:

как можно более скорого прекращения огня,

завершения боевых действий,

обеспечения долгосрочной стабильности в регионе.

Об этом сообщается со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН 9 ноября.

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