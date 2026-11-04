Phil Weiser ma wygrać wybory na gubernatora Kolorado — The Hill

Prokurator generalny stanu Kolorado Phil Weiser z Partii Demokratycznej, według prognozy Decision Desk HQ, wygra wybory na gubernatora tego stanu USA. Ma zastąpić demokratę Jareda Polisa, który nie mógł ubiegać się o kolejną kadencję z powodu ograniczenia liczby kadencji.

Jak informuje The Hill, w momencie zliczenia niemal połowy głosów Weiser miał nieco ponad 64% poparcia. Jego rywalem był republikanin Victor Marx, kierujący posługą religijną.

Kampania rywala

Weiser był uznawany za faworyta nie tylko ze względu na umocnienie pozycji demokratów w Kolorado w ostatnich latach, lecz także z powodu kontrowersji wokół Marxa. Podczas kampanii republikanin zwrócił na siebie uwagę wcześniejszymi wypowiedziami, w tym twierdzeniem, że w wieku siedmiu lat ojczym zmusił go do zabicia człowieka.

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W wywiadzie w maju Marx powiedział również, że nie może odpowiedzieć, czy zabijał innych ludzi w dorosłym życiu. Jego kampania spotkała się z krytyką dotyczącą dokładności wcześniejszych twierdzeń o liczbie kobiet i dzieci, które Marx, według zapewnień kampanii, uratował podczas misji.

Poparcie dla Weisera

Kilku znanych republikanów, w tym obaj rywale Marxa w prawyborach, odmówiło poparcia jego kandydatury. Prezydent USA Donald Trump nie umieścił Marxa na swojej liście popieranych kandydatów republikańskich. Były republikański kongresmen z Kolorado Ken Buck, który wcześniej kierował stanową organizacją partyjną, poparł Weisera.

Weiser zostanie drugim żydowskim gubernatorem Kolorado po Polisie. Według publikacji będzie to pierwszy przypadek w historii USA, gdy jednego żydowskiego gubernatora zastąpi inny.

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