Генеральный прокурор штата Колорадо Фил Вайзер от Демократической партии, согласно прогнозу Decision Desk HQ, победит на выборах губернатора этого штата США. Он должен сменить на посту демократа Джареда Полиса, который не мог баллотироваться на новый срок из-за ограничения числа сроков полномочий.

Как сообщает The Hill, на момент подсчета почти половины бюллетеней Вайзер набрал чуть более 64% голосов. Его соперником был республиканец Виктор Маркс, руководитель религиозного служения.

Кампания соперника

Вайзера считали фаворитом не только из-за усиления позиций демократов в Колорадо в последние годы, но и из-за споров вокруг Маркса. Во время кампании республиканец привлек внимание своими прежними высказываниями, в частности заявлением о том, что в семилетнем возрасте отчим заставил его убить человека.

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В интервью в мае Маркс также сказал, что не может ответить, убивал ли он других людей во взрослом возрасте. Его кампания столкнулась с критикой относительно точности прежних заявлений о числе женщин и детей, которых Маркс, по утверждению кампании, спас во время миссий.

Поддержка Вайзера

Несколько известных республиканцев, в том числе оба соперника Маркса на праймериз, отказались поддержать его кандидатуру. Президент США Дональд Трамп не включил Маркса в свой список поддержанных кандидатов-республиканцев. Бывший конгрессмен-республиканец от Колорадо Кен Бак, ранее возглавлявший партийную организацию штата, поддержал Вайзера.

Вайзер станет вторым губернатором Колорадо еврейского происхождения после Полиса. По данным издания, это будет первый случай в истории США, когда одного губернатора-еврея сменит другой.

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