The Hill：菲尔·韦泽预计将赢得科罗拉多州州长选举

据Decision Desk HQ预测，科罗拉多州民主党籍总检察长菲尔·韦泽将赢得这座美国州的州长选举。他将接替民主党人贾里德·波利斯，后者因任期限制无法竞选连任。

正如The Hill报道，在近半数选票完成统计时，韦泽获得了略高于64%的选票。他的对手是共和党人维克托·马克思，一名宗教事工负责人。

对手的竞选活动

韦泽被视为热门人选，不仅因为民主党近年来在科罗拉多州的地位有所加强，也因为围绕马克思的争议。在竞选期间，这名共和党人因其此前的言论受到关注，其中包括他声称自己7岁时继父强迫他杀死了一名男子。

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马克思在5月的一次采访中还表示，他无法回答自己成年后是否杀过其他人。他的竞选团队因早先关于马克思在任务中救出的妇女和儿童人数的说法准确性而受到批评。

对韦泽的支持

数名知名共和党人，包括马克思在初选中的两名对手，都拒绝支持他的候选资格。美国总统唐纳德·特朗普没有将马克思列入他支持的共和党候选人名单。曾担任该州党组织负责人的前科罗拉多州共和党籍联邦众议员肯·巴克支持韦泽。

韦泽将成为继波利斯之后科罗拉多州第二位犹太裔州长。据该媒体称，这将是美国历史上首次一位犹太裔州长由另一位犹太裔州长接任。

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