Іран, імовірно, веде значні будівельні роботи поблизу щонайменше двох великих ракетних об’єктів та ремонтує бази, пошкоджені ударами авіації США й Ізраїлю. Про це свідчить аналіз супутникових знімків за листопад, повідомляє BBC News.

Аналітики британської розвідувальної компанії MAIAR, які вивчили знімки, помітили сліди земляних робіт і нові будівлі на військовій базі Гармдаре в Караджі, поблизу Тегерана, а також на базі Шахруд на півночі Ірану.

Ремонти на військових об’єктах

Ознаки ремонтів також видно щонайменше на 12 інших військових об’єктах, зокрема ракетних комплексах і авіабазах. На ракетній базі Керманшах на заході Ірану, неподалік кордону з Іраком, на зруйнованих спорудах з’явилися нові дахи. У військовому комплексі Парчін на схід від Тегерана прибрали пошкоджені будівлі та уламки.

За даними аналітиків, на об’єкті Taleghan 2 у складі комплексу Парчін завершили значні будівельні роботи: пошкоджені будівлі зрівняли із землею, а наслідки ударів по підземному бункеру усунули та укріпили бетоном.

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Колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон припустив, що розкопки поблизу Шахруда можуть бути пов’язані з виробництвом ракет. На його думку, Корпус вартових ісламської революції може шукати способи перенести виробничі потужності під землю, оскільки розташовану поруч авіабазу неодноразово атакували останніми роками.

Можлива підземна інфраструктура

Дослідник Foreign Policy Research Institute Сем Леєр заявив, що знімки з Караджу, ймовірно, демонструють новий портал до підземного об’єкта. Аналітик MAIAR зазначив, що Іран має практику перенесення інфраструктури під землю для захисту від подальших ударів. На думку аналітика Janes Шона О’Коннора, такі роботи навряд чи є спробою ввести в оману іноземні розвідувальні служби, оскільки це був би дорогий проєкт із незначним ефектом.

MAIAR також виявила нове будівництво та земляні роботи біля входів до тунелів неподалік міста Кум, поруч із підземним комплексом зі збагачення урану у Фордо. Військовий аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан вважає, що така активність може свідчити про підготовку Тегерана до подальших атак США та Ізраїлю й про пріоритет відновлення військових спроможностей.

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