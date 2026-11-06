伊朗可能正在至少两处大型导弹设施附近开展大规模建设工作，并修复在美国和以色列空袭中受损的基地。11月卫星图像分析显示了这一情况，BBC News报道称。

英国情报公司MAIAR的分析人士研究图像后发现，在德黑兰附近卡拉季的加姆达雷军事基地，以及伊朗北部的沙赫鲁德基地，均有土方工程痕迹和新建筑。

军事设施的修复

至少另外12处军事设施也可见修复迹象，其中包括导弹综合设施和空军基地。在伊朗西部、靠近伊拉克边境的克尔曼沙阿导弹基地，受毁建筑上出现了新屋顶。在德黑兰以东的帕尔钦军事综合设施，受损建筑和残骸已被清除。

分析人士称，帕尔钦综合设施内的Taleghan 2设施已完成大规模建设工作：受损建筑被夷为平地，对地下掩体的打击痕迹被清除并用混凝土加固。

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前美国中央情报局分析师吉姆·拉姆森推测，沙赫鲁德附近的挖掘工作可能与导弹生产有关。他认为，伊斯兰革命卫队可能正在寻找将生产能力转移到地下的方法，因为附近的空军基地近年来多次遭到袭击。

可能的地下基础设施

外交政策研究所研究员萨姆·莱耶表示，来自卡拉季的图像可能显示了通往地下设施的新入口。MAIAR的一名分析师指出，伊朗有将基础设施转移到地下以防范进一步打击的做法。Janes分析师肖恩·奥康纳认为，这类工程不太可能是试图误导外国情报机构，因为这将是一个成本高昂但效果有限的项目。

MAIAR还在库姆市附近的隧道入口附近发现了新的建设和土方工程，该地点毗邻福尔多地下铀浓缩综合设施。战略与国际问题研究中心军事分析师马克·坎西安认为，这类活动可能表明德黑兰正在为美国和以色列的进一步袭击做准备，并将恢复军事能力列为优先事项。

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