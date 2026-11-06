Иран, вероятно, ведет значительные строительные работы вблизи как минимум двух крупных ракетных объектов и ремонтирует базы, поврежденные ударами авиации США и Израиля. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков за ноябрь, сообщает BBC News.

Аналитики британской разведывательной компании MAIAR, изучившие снимки, заметили следы земляных работ и новые здания на военной базе Гармдаре в Карадже, недалеко от Тегерана, а также на базе Шахруд на севере Ирана.

Ремонты на военных объектах

Признаки ремонтов также видны как минимум на 12 других военных объектах, в частности ракетных комплексах и авиабазах. На ракетной базе Керманшах на западе Ирана, недалеко от границы с Ираком, на разрушенных сооружениях появились новые крыши. В военном комплексе Парчин к востоку от Тегерана убрали поврежденные здания и обломки.

По данным аналитиков, на объекте Taleghan 2 в составе комплекса Парчин завершили значительные строительные работы: поврежденные здания сровняли с землей, а последствия ударов по подземному бункеру устранили и укрепили бетоном.

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Бывший аналитик ЦРУ Джим Ламсон предположил, что раскопки возле Шахруда могут быть связаны с производством ракет. По его мнению, Корпус стражей исламской революции может искать способы перенести производственные мощности под землю, поскольку расположенная рядом авиабаза в последние годы неоднократно подвергалась атакам.

Возможная подземная инфраструктура

Исследователь Foreign Policy Research Institute Сэм Лейер заявил, что снимки из Караджа, вероятно, демонстрируют новый портал к подземному объекту. Аналитик MAIAR отметил, что Иран практикует перенос инфраструктуры под землю для защиты от дальнейших ударов. По мнению аналитика Janes Шона О’Коннора, такие работы вряд ли являются попыткой ввести в заблуждение иностранные разведывательные службы, поскольку это был бы дорогостоящий проект с незначительным эффектом.

MAIAR также обнаружила новое строительство и земляные работы возле входов в туннели неподалеку от города Кум, рядом с подземным комплексом по обогащению урана в Фордо. Военный аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан считает, что такая активность может свидетельствовать о подготовке Тегерана к дальнейшим атакам США и Израиля и о приоритете восстановления военных возможностей.

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