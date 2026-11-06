Iran prawdopodobnie prowadzi znaczące prace budowlane w pobliżu co najmniej dwóch dużych obiektów rakietowych oraz remontuje bazy uszkodzone w wyniku nalotów USA i Izraela. Wskazuje na to analiza zdjęć satelitarnych z listopada, informuje BBC News.

Analitycy brytyjskiej firmy wywiadowczej MAIAR, którzy zbadali zdjęcia, zauważyli ślady prac ziemnych i nowe budynki w bazie wojskowej Garmdareh w Karadżu, niedaleko Teheranu, a także w bazie Szahroud na północy Iranu.

Remonty w obiektach wojskowych

Oznaki remontów są również widoczne w co najmniej 12 innych obiektach wojskowych, w tym kompleksach rakietowych i bazach lotniczych. W bazie rakietowej Kermanszah w zachodnim Iranie, niedaleko granicy z Irakiem, na zniszczonych konstrukcjach pojawiły się nowe dachy. W kompleksie wojskowym Parczin na wschód od Teheranu usunięto uszkodzone budynki i gruz.

Według analityków w obiekcie Taleghan 2, należącym do kompleksu Parczin, zakończono znaczące prace budowlane: uszkodzone budynki zrównano z ziemią, a skutki uderzeń w podziemny bunkier usunięto i wzmocniono betonem.

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Były analityk CIA Jim Lamson zasugerował, że wykopy w pobliżu Szahroudu mogą być związane z produkcją rakiet. Jego zdaniem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej może szukać sposobów na przeniesienie mocy produkcyjnych pod ziemię, ponieważ znajdująca się w pobliżu baza lotnicza była w ostatnich latach wielokrotnie atakowana.

Możliwa infrastruktura podziemna

Badacz Foreign Policy Research Institute Sam Lair oświadczył, że zdjęcia z Karadżu prawdopodobnie pokazują nowy portal do podziemnego obiektu. Analityk MAIAR zauważył, że Iran stosuje praktykę przenoszenia infrastruktury pod ziemię, aby chronić ją przed kolejnymi atakami. Zdaniem analityka Janes Seana O’Connora takie prace raczej nie są próbą wprowadzenia w błąd zagranicznych służb wywiadowczych, ponieważ byłby to kosztowny projekt o niewielkim efekcie.

MAIAR wykryła również nową budowę i prace ziemne w pobliżu wejść do tuneli niedaleko miasta Kom, obok podziemnego kompleksu wzbogacania uranu w Fordo. Analityk wojskowy Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Mark Cancian uważa, że taka aktywność może świadczyć o przygotowaniach Teheranu do kolejnych ataków USA i Izraela oraz o priorytecie odbudowy zdolności wojskowych.

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