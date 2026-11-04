W Teksasie urzędujący republikański gubernator Greg Abbott uznał porażkę w wyborach gubernatorskich z demokratką Giną Hinojosą. Jej zwycięstwo przywraca demokratom urząd gubernatora stanu po raz pierwszy od 1995 roku, poinformowała Anadolu Agency.

Trwa liczenie głosów

Abbott oświadczył, że zadzwonił do Hinojosy i pogratulował jej po zapoznaniu się z wynikami we wszystkich hrabstwach Teksasu. Według niego, choć część głosów pozostaje jeszcze do policzenia, matematycznie nie może już wygrać wyborów.

Republikanin poinformował również, że będzie pomagał Hinojosie i jej zespołowi w okresie przejściowym. Abbott sprawował urząd gubernatora od 20 stycznia 2015 roku. W przemówieniu powiedział, że najbardziej jest dumny z możliwości pełnienia funkcji gubernatora Teksasu przez 12 lat.

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Oświadczenie Trumpa

Prezydent USA Donald Trump napisał w poście na platformie Truth Social, że Abbott nie przegrałby wyborów, gdyby w ostatnich sześciu miesiącach swojej kariery politycznej nie stał się, według sformułowania Trumpa, RINO — republikaninem tylko z nazwy. Trump napisał również, że Abbott powrócił do swojej pierwotnej formuły i że, według prezydenta, „wyglądało to nieatrakcyjnie”.

Według doniesień amerykańskich mediów demokraci zdobyli również stanowiska gubernatorów stanów Iowa i Ohio: Rob Sand i Amy Acton pokonali swoich republikańskich rywali, odpowiednio.

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