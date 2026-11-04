В Техасе действующий губернатор-республиканец Грег Эбботт признал поражение на выборах губернатора от демократки Джины Хинохосы. Ее победа возвращает демократам пост губернатора штата впервые с 1995 года, сообщает Anadolu Agency.

Подсчет голосов продолжается

Эбботт заявил, что позвонил Хинохосе и поздравил ее после ознакомления с результатами во всех округах Техаса. По его словам, хотя часть голосов еще предстоит подсчитать, математически он уже не может победить на выборах.

Республиканец также сообщил, что будет помогать Хинохосе и ее команде в переходный период. Эбботт занимал должность губернатора с 20 января 2015 года. В своей речи он сказал, что больше всего гордится возможностью быть губернатором Техаса в течение 12 лет.

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Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social заявил, что Эбботт не проиграл бы выборы, если бы в последние шесть месяцев своей политической карьеры не стал, по формулировке Трампа, RINO — республиканцем только по названию. Трамп также написал, что Эбботт вернулся к своей первоначальной формуле и что это, по словам президента, «выглядело непривлекательно».

По сообщениям американских СМИ, демократы также получили должности губернаторов штатов Айова и Огайо: Роб Сэнд и Эми Актон победили своих соперников-республиканцев соответственно.

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