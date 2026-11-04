В США бывший президент Барак Обама после победы демократов на промежуточных выборах заявил, что результаты голосования стали четким посланием американского народа. Республиканцы президента Дональда Трампа по итогам выборов потеряли обе палаты Конгресса.

Заявление Обамы после выборов

Как сообщает Der Spiegel, Обама написал в социальной сети X, что американцы стремятся к политике, которая объединяет людей, а не разделяет их. По его словам, избиратели также хотят видеть лидеров, предлагающих конкретные решения их проблем.

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Призыв к действиям

Экс-президент отметил, что действующая администрация будет находиться у власти еще два года. Он призвал использовать имеющиеся полномочия для изменений, предотвращать дальнейший ущерб и закладывать основу для будущего.

Во время избирательной кампании Обама активнее поддерживал Демократическую партию, в частности вел агитацию в штате Джорджия. Тогда он критиковал администрацию своего преемника Дональда Трампа и обращал внимание на рост стоимости жизни.

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