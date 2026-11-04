W USA były prezydent Barack Obama po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających oświadczył, że wyniki głosowania stały się wyraźnym przesłaniem narodu amerykańskiego. Republikanie prezydenta Donalda Trumpa stracili w wyniku wyborów obie izby Kongresu.

Oświadczenie Obamy po wyborach

Jak informuje Der Spiegel, Obama napisał w serwisie społecznościowym X, że Amerykanie chcą polityki, która jednoczy ludzi, a nie ich dzieli. Według niego wyborcy chcą również widzieć liderów, którzy proponują konkretne rozwiązania ich problemów.

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Wezwanie do działania

Były prezydent zaznaczył, że obecna administracja pozostanie u władzy jeszcze przez dwa lata. Wezwał do wykorzystywania dostępnych uprawnień do wprowadzania zmian, zapobiegania dalszym szkodom i kładzenia fundamentów pod przyszłość.

Podczas kampanii wyborczej Obama aktywniej wspierał Partię Demokratyczną, w tym prowadził kampanię w stanie Georgia. Wówczas krytykował administrację swojego następcy Donalda Trumpa i zwracał uwagę na rosnące koszty życia.

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