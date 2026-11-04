Partia Demokratyczna, według nieoficjalnych wyników wyborów w USA, zapewniła sobie większość w obu izbach Kongresu. Jak informuje RMF24, stacje NBC i CNN ogłosiły zwycięstwa demokratów w wyborach do Senatu w Teksasie, Iowa, Kansas i Ohio.

Co najmniej 51 miejsc w Senacie

Kandydat demokratów James Talarico pokonał w wyborach na senatora z Teksasu prokuratora generalnego stanu Kena Paxtona. Demokratka Gina Hinojosa, według danych portalu, wygrała wybory na gubernatora Teksasu z urzędującym gubernatorem Gregiem Abbottem.

W Ohio były senator demokrata Sherrod Brown pokonał urzędującego senatora republikanina Johna Husteda. W Kansas pastor Kościoła Metodystycznego Adam Hamilton wyprzedził senatora Rogera Marshalla, a w Iowa były paraolimpijczyk Josh Turek pokonał republikankę Ashley Hinson. Senator demokrata Jeff Merkley również został ponownie wybrany w Oregonie.

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Według RMF24 wyniki te oznaczają, że demokraci odebrali republikanom sześć miejsc w Senacie i zagwarantowali sobie co najmniej 51 mandatów w 100-osobowej izbie. Partia ma również szanse zdobyć miejsca republikanów w Maine i na Alasce, podczas gdy w Missisipi trwa zacięta rywalizacja.

Kontrola nad Izbą Reprezentantów

Według prognozy NBC demokraci zapewnili sobie także kontrolę nad Izbą Reprezentantów. Stacja podała, że partia odebrała republikanom już siedem mandatów, choć do większości potrzebowała czterech. Według szacunków NBC ostateczny podział miejsc może wynieść 248 do 187 na korzyść demokratów, co oznaczałoby zwiększenie ich reprezentacji o 34 miejsca.

Gazeta The New York Times podała, że prezydent Donald Trump jest gotów zaakceptować wyniki wyborów i oświadczył, że jest gotowy współpracować z demokratami.

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