根据美国大选的非官方结果，民主党已确保在国会两院获得多数席位。正如RMF24报道，NBC和CNN宣布，民主党在得克萨斯州、艾奥瓦州、堪萨斯州和俄亥俄州的参议院选举中获胜。

参议院至少51个席位

民主党候选人詹姆斯·塔拉里科在得克萨斯州联邦参议员选举中击败了该州总检察长肯·帕克斯顿。据该媒体报道，民主党人吉娜·伊诺霍萨在得克萨斯州州长选举中击败了现任州长格雷格·阿博特。

在俄亥俄州，前民主党参议员谢罗德·布朗击败了现任共和党参议员约翰·赫斯特德。在堪萨斯州，卫理公会牧师亚当·汉密尔顿击败了参议员罗杰·马歇尔；在艾奥瓦州，前残奥会运动员乔什·图雷克击败了共和党人阿什利·欣森。民主党参议员杰夫·默克利也在俄勒冈州成功连任。

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据RMF24报道，这些结果意味着民主党从共和党手中夺得了6个参议院席位，并确保在拥有100个席位的参议院中至少获得51席。该党也有机会赢得缅因州和阿拉斯加州的共和党席位，而密西西比州的激烈竞争仍在继续。

控制众议院

根据NBC的预测，民主党也已确保控制众议院。该电视台报道称，民主党已从共和党手中夺得7个席位，尽管获得多数席位只需要4席。NBC估计，最终席位分布可能为民主党248席、共和党187席，这将意味着民主党的席位增加34个。

《纽约时报》报道称，唐纳德·特朗普总统准备接受选举结果，并表示愿意与民主党合作。

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