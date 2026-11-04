Демократическая партия, согласно неофициальным результатам выборов в США, обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса. Как сообщает RMF24, телеканалы NBC и CNN объявили о победах демократов в сенатских гонках в Техасе, Айове, Канзасе и Огайо.

Не менее 51 места в Сенате

Кандидат от демократов Джеймс Таларико победил на выборах сенатора от Техаса генерального прокурора штата Кена Пакстона. Демократка Джина Инохоса, по данным издания, одержала победу на выборах губернатора Техаса над действующим губернатором Грегом Эбботтом.

В Огайо бывший сенатор-демократ Шеррод Браун победил действующего сенатора-республиканца Джона Хастеда. В Канзасе пастор Методистской церкви Адам Гамильтон обошел сенатора Роджера Маршалла, а в Айове бывший паралимпиец Джош Турек победил республиканку Эшли Хинсон. Сенатор-демократ Джефф Меркли также был переизбран в Орегоне.

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По данным RMF24, эти результаты означают, что демократы отобрали у республиканцев шесть мест в Сенате и гарантировали себе не менее 51 мандата в 100-местной палате. Партия также имеет шансы получить места республиканцев в Мэне и на Аляске, тогда как в Миссисипи продолжается напряженная борьба.

Контроль над Палатой представителей

Согласно прогнозу NBC, демократы также обеспечили контроль над Палатой представителей. Телеканал сообщил, что партия уже отобрала у республиканцев семь мандатов, хотя для большинства ей требовалось четыре. По оценке NBC, окончательное распределение мест может составить 248 против 187 в пользу демократов, что означало бы увеличение их представительства на 34 места.

Газета The New York Times сообщила, что президент Дональд Трамп готов принять результаты выборов и заявил о готовности сотрудничать с демократами.

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