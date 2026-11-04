Иранские киберподразделения и внешние хакерские группы якобы получили задание атаковать избирательные системы США и связанную с выборами критическую инфраструктуру. Об этом сообщает Interia, пересказывая материал британской The Telegraph, который ссылается на источники в иранских властях.

Утверждения о влиянии на выборы

По словам собеседников The Telegraph, Тегеран также пытается вербовать агентов в американских и израильских избирательных структурах. Источники газеты утверждают, что Иран планирует использовать пропаганду и психологические операции во время выборов и после них, чтобы ослабить центры власти и усилить политическую и общественную поляризацию в США.

Эти источники заявили, что Иран не поддерживает ни одну из сторон политического противостояния в США. По их словам, целью Тегерана является углубление общественных и политических разделений как в США, так и в Израиле.

После парламентских выборов в Израиле, состоявшихся 27 октября, Иран якобы стремится сохранять политический хаос и паралич принятия решений в стране. По оценке источников The Telegraph, это могло бы отсрочить подготовку возможного израильского авиаудара по Ирану.

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Сообщения о возможной операции

Interia также пишет, что Axios и The Wall Street Journal сообщали о возможной кратковременной, но интенсивной воздушной кампании против ядерной, энергетической и военной инфраструктуры Ирана. По данным СМИ, Центральное командование США могло начать перемещение военных с ближневосточных баз, которым могут угрожать ответные удары, а Вашингтон якобы укрепляет противовоздушную оборону региона и пополняет запасы боеприпасов.

Президент США Дональд Трамп 2 ноября заявил журналистам, что США победили в войне с Ираном, хотя он не был уверен, можно ли назвать это войной, поскольку боевые действия не ведутся уже несколько месяцев. По информации Axios, американская администрация рассматривает три варианта: договоренность с Тегераном, возобновление военных действий или продолжение максимального экономического давления.

Axios также сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс мог направить письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, чтобы выяснить возможность возвращения к ядерным переговорам. Reuters, по данным Interia, писал о предложенном Катаром плане взаимных шагов для восстановления доверия между Вашингтоном и Тегераном.

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